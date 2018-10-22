Пол отстранен на 2 игры, Рондо - на 3, Ингрэм - на 4. Итог драки в конце матча "Лейкерс" - "Хьюстон"

НБА рассмотрела инцидент в концовке матча регулярного чемпионата "Лейкерс" - "Хьюстон", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. За 4 минуты до конца встречи Брэндон Ингрэм начал выяснять отношения с Джеймсом Харденом. В это время Рэджи Рондо плюнул в лицо Крису Полу, после чего баскетболисты обменялись ударами. Кроме того, Ингрэм ударил в голову Крису Полу.

По итогам потасовки Рондо получил 3 матч дисквалификации, Ингрэм - 4. Крис Пол отстранен на 2 игры. Каждый из баскетболистов не получит за это время зарплату по контракту.