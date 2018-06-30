Пол останется в "Хьюстоне", срок контракта еще не согласован

Разыгрывающий "Хьюстона" Крис Пол не покинет команду в межсезонье, утверждает ESPN. По информации источника, "Рокитс" и 33-летний игрок близки к достижению соглашения по всем деталям нового контракта игрока. Сторонам остается согласовать только его продолжительность.

Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано либо на четыре, либо на пять сезонов.

В дебютном сезоне в составе "Хьюстона" Пол принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 18,6 очка, отдавая 7,9 передачи, совершая 5,4 подбора, 1,7 перехвата и 0,2 блок-шота. За игру на паркете он проводил по 31,8 минуты. В плей-офф разыгрывающий сыграл в 15 матчах (21,1 очка, 5,9 подбора, 5,8 передачи, 2,0 перехвата и 0,3 блок-шота, 34,5 минуты).