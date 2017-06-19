Пол Джордж может перейти в "Кливленд"

Лидер "Индианы" Пол Джордж может продолжить карьеру в "Кливленде", сообщает ESPN. После того как баскетболист объявил руководству клуба, что хочет уйти, в "Пэйсерс" начали искать варианты с обменом игрока.

Ранее назывался "Лейкерс", однако отмечается, что на выходных руководители "Индианы" звонили в "Кливленд" и предлагали им игрока. В "Кавальерс" не против начать переговоры по обмену Джорджа, но им придется выбрать, с кем расстаться – с Кайри Ирвингом или Кевином Лавом.

В минувшем сезоне 27-летний Джордж провел 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру по 23,7 очка, делая по 6,6 подбора и 3,3 передачи.