Пол Джордж: "Индиану" засуживают, как маленького брата НБА"

Форвард "Индианы" Пол Джордж заявил, что судьи регулярно подсуживают соперникам его команды. 26-летний американец назвал "Пэйсерс" младшим братом НБА, которого не любят.

- Я был несправедливо оштрафован несколько раз, - цитирует ESPN Джорджа. - Имею вииду те моменты, когда лига делает заявление: "Эй, мы пропустили этот момент. Эй, мы пропустили тот момент". Да и судьи делают подобное во время игр, говоря: "Я пропустил тот момент. Сожалею". Это становится уже регулярным. Они все видят, они знают, что происходит. Они знают, когда был фол, а когда нет. Считаю, что они смотря на то, как складываются матчи. С тех пор как я играю за "Индиану", приходится бороться с этим. Может быть, в лиге есть команды-любимчики. "Индиана" - маленький брат НБА, определенно.