Пэт Райли: "Карьера Криса Боша в "Майами", скорее всего, закончена"

Президент "Майами" Пэт Райли заявил, что форвард Крис Бош покинет команду. У 32-летнего ветерана на медобследовании был обнаружен тромб в ноге, после чего доктора не допустили его к участию в предсезонном тренировочном лагере. По той же причине он пропустил концовку прошлого сезона. Сам Бош уже заявлял, что не намерен завершать карьеру. Его контракт с "Хит" рассчитан еще на три сезона, за которые форвард должен заработать больше 76 миллионов долларов.

– Карьера Боша в "Хит", скорее всего, закончена. Нам больше некуда двигаться, – цитирует ESPN Райли. – Для нас это теперь более-менее очевидно. Закончена ли его карьера в НБА? Это зависит от Криса. Нет, деньги никогда не были для нас важным фактором. Если бы нас не заботила судьба Криса, мы бы выпустили его в плей-офф. Теперь "Майами" придется перестраиваться. Но цель перестройки – победа, как и всегда.