Первый номер драфта НБА восстановится от травмы через 1-2 недели

Защитник Маркелл Фульц, выбранный "Филадельфией" под первым номером на драфте НБА, восстановится от травмы через 1-2 недели, сообщает официальный сайт "76-х". 19-летний игрок получил повреждение в матче Летней лиги против "Голден Стэйт" (95:93).

- Фульцу сделали рентген, у него диагностировано растяжение боковых связок лодыжки, - говорится в сообщении пресс-службы. - Он не сыграет в оставшихся матчах Летней лиги, возвращение к тренировкам состоится через 1-2 недели.

Отметим, что до травмы Фульц провел на паркете 15 минут, набрав 8 очков.