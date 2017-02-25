Первый номер драфта-2016 Бен Симмонс не сыграет в этом сезоне

"Филадельфия" объявила, что форвард Бен Симмонс не выйдет на паркет в нынешнем сезоне. 20-летний австралиец пропустил его начало из-за стрессового перелома правой стопы. Предполагалось, что он сможет дебютировать за "76-х" после Матча звезд, но недавние обследования показали, что восстановление проходит не так быстро, как ожидалось.

Напомним, что "Филадельфия" выбрала Симмонса под первым общим номером на драфте-2016. Он получил травму во время предсезонного лагеря. Это не первый случай за последнее время, когда "76-е" не могут рассчитывать на своих новичков. Центровой Джоэл Эмбиид был выбран командой под общим третьим номером на драфте-2014, но из-за проблем со здоровьем был вынужден пропустить два года и дебютировал лишь в нынешнем сезоне.