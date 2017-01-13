Первый номер драфта-2013 продолжит карьеру в "Фенербахче"

Форвард Энтони Беннетт станет игроком "Фенербахче", утверждает известный баскетбольный журналист Дэвдид Пик. Напомним, 23-летний игрок в 2013 году стал первым представителем Канады, выбранным под общим первым номером на драфте НБА.

Беннетт выступал за "Кливленд", "Миннесоту", "Торонто" и "Бруклин", откуда был отчислен 9 января. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Беннетт провел 24 игры, в среднем за поединок набирая по 5 очков и делая по 3,3 подбора и 0,5 передачи.