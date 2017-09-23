Первый номер драфта-2013 Энтони Беннетт подписал контракт с "Финиксом"

"Финикс" объявил о подписании форварда Энтони Беннетта. Подробности сделки не разглашаются, но, по неофициальной информации, речь идет о негарантированном контракте на участие в тренировочном лагере. Напомним, что Беннетт был выбран "Кливлендом" под общим первым номером на драфте-2013.

Минувший сезон 24-летний форвард начинал в "Бруклине", где принял участие в 23 матчах регулярки, но в январе "Нетс" его отчислили. После этого баскетболист перебрался в "Фенербахче", с которым выиграл Евролигу. Но турецкий клуб решил не продлевать контракт с форвардом.

За четыре сезона в НБА Беннетт, выступая за "Кливленд", "Миннесоту", "Торонто" и "Бруклин" в среднем набирал 4,4 очка и делал 3,3 подбора.