Первые два матча финала НБА стали самыми рейтинговыми с 1998 года

Стартовые матчи финальной серии плей-офф НБА привлекли самую большую телеаудиторию с 1998 года, утверждает ESPN. Каждую из двух игр между "Голден Стэйт" и "Кливлендом" смотрело в среднем 19,6 миллионов человек. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составила 18,6 миллиона.

В пиковое время аудитория второго матча составляла 23 миллиона человек. Напомним, что в 1998 году в финале встречались "Чикаго" и "Юта", победа осталась за "Буллз" Майкла Джордана.

"Голден Стэйт" лидирует в серии этого сезона (2-0). Третий матч пройдет в Кливленде в ночь на четверг, начало – в 04.00 по московскому времени.

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