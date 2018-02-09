Перкинс вернулся в "Кливленд"

Центровой Кендрик Перкинс объявил о подписании контракта с "Кливлендом". Соглашение с 33-летним центровым рассчитано до конца сезона. Правда, через некоторое время баскетболист удалил пост из своего Твитттера.

Напомним, что Перкинс не играл в НБА с сезона-2015/16. Центровой уже выступал за "Кливленд" в 2015 году.

Уэйд вернулся в "Майами", Томас стал игроком "Лейкерс". Последний день обменов в НБА