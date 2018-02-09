Перкинс вернулся в "Кливленд"

Центровой Кендрик Перкинс объявил о подписании контракта с "Кливлендом". Соглашение с 33-летним центровым рассчитано до конца сезона. Правда, через некоторое время баскетболист удалил пост из своего Твитттера.
Напомним, что Перкинс не играл в НБА с сезона-2015/16. Центровой уже выступал за "Кливленд" в 2015 году.
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Kendrick Perkins deletes post announcing return to Cavaliers 🤔https://t.co/pu8NIIXF2x pic.twitter.com/aWhDlnBZud– Bleacher Report (@BleacherReport) 9 февраля 2018 г.