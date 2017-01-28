Парсонс и Макколлум устроили обмен колкостями в твиттере

Форвард "Мемфиса" Чендлер Парсонс и защитник "Портленда" Си. Джей. Макколлум устроили обмен колкостями в твиттере. Началось все с записи на официальной страничке "Портленда", где клуб посмеялся над неудачным приемом Парсонса. Игрок отреагировал на сообщение, намекнув на неудачное выступление команды в нынешнем сезоне.

За "Портленд" вступился защитник команды Макколлум, который написал, что клуб "выиграл лотерею, когда не подписал" Парсонса, имея в виду не самую результативную игру форварда, который прошлым летом заключил контракт с "Мемфисом" на 94 миллиона долларов.

– Прекрати это! Технически лотерею выиграл я, – закончил спор Парсонс, намекнув на внушительную сумму подписанного им контракта.

В нынешнем сезоне Парсонс в среднем за матч набирает 6,7 очка, делает 1,9 подбора и 1,4 передачи.