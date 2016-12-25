Открыто голосование по стартовым составам на Матч звезд

Пресс-служба НБА объявила о начале голосование за определение стартовых составов сборных "Востока" и "Запада" на Матче звезд. Мероприятие пройдет 19 февраля в Новом Орлеане. Напомним, что с этого сезона изменился процесс определения стартовых пятерок.

Помимо болельщиков в нем примут участие также сами игроки (которые могут голосовать и за себя) и журналисты. В каждую пятерку будут выбраны по два защитника и три игрока передней линии. Остальных членов сборных, как и прежде, отберут тренеры.

Более полную информацию вы можете найти на официальном сайте лиги.