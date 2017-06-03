Отца Энеса Кантера арестовали власти Турции

Центровой "Оклахома-Сити" Энес Кантер объявил, что его отец был арестован в Турции. "Эй, мир. Моего отца арестовало турецкое правительство. Возможно, его сейчас пытают", – написал баскетболист в своем Твиттере.

Позднее Кантер выпустил официальное заявление по поводу случившегося:

"Сегодня я проснулся, чтобы узнать, что моего отца арестовало турецкое правительство. Полиция ворвалась в наш дом в Стамбуле, как это уже со многими невинными семьями в Турции, которых обвиняют в членстве в Хизмет (общественно-политическое движение, лидером которого является Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти считают вдохновителем неудавшегося переворота 2016 года. – Прим. "СЭ"). Хизмет сейчас – это межнациональное движение, отстаивающее права человека, идеи равенства и демократии, отказа от насилия и культурного многообразия.



Моего отца арестовали из-за моей открытой критики в адрес властей. Возможно, его будут пытать – просто потому, что он мой родственник. Я говорю об этом, потому что Amnesty International опубликовала уже бесчисленное количество историй о насилии в турецких тюрьмах после попытки военного переворота, в котором винят несчастных членов Хизмет. Но не сложно заметить, что главную пользу из неудачного бунта вынесло нынешнее правительство.



Если подобное может случиться с родственниками игрока НБА, представьте, что происходит с обычными людьми, у которых нет возможности высказаться и привлечь к себе внимание. Сотни людей, о которых мы ничего не знаем, могут сейчас находиться в застенках, где их пытают или даже убивают. Я прошу весь мир присоединиться ко мне в стремлении к правосудию и борьбе с диктатурой", – написал Кантер.

Напомним, что Кантер не раз открыто выражал недовольство политикой правительства Турции, после чего его семье пришлось официально от него отказаться. На прошлой неделе баскетболист был задержан в Бухаресте, так как его паспорт был аннулирован турецким посольством. В ближайшее время игрок рассчитывает получить гражданство США.