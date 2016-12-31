15:07 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Остин и Док Риверсы были удалены за нецензурные выражения в адрес судьи

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Защитник "Клипперс" Остин Риверс и его отец Док Риверс, возглавляющий команду, были удалены с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с "Хьюстоном" (116:140). Как сообщает официальный твиттер НБА, судья удалил Риверса-младшего за столкновение с одним из рефери. Оно было случайным, однако игрок использовал ненормативную лексику, за что был изгнан с площадки.

Во время перерыва уже Док Риверс в жесткой форме стал оспаривать решение судьи, используя в адрес рефери нецензурные слова. Это привело и к его удалению.

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Материалы REN-TV

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