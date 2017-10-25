"Орландо" вырвал победу над "Бруклином", Мозгов набрал 9 очков

"Орландо" обыграл "Бруклин" со счетом 125:120 в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей дабл-дабл оформил Аарон Гордон, записав на свой счет 39 очков и 11 подборов. У "Нетс" лучшим стал Д'Анджело Расселл, набравший 25 очков.

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов провел на паркете 16 минут, за которые набрал 9 очков, сделал 5 подборов и один блок. Также на счету россиянина одна потеря. Отметим, что в этой встрече Мозгов реализовал трехочковый бросок – это удалось ему впервые с 2015 года.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" – "Бруклин" – 125:120 (30:30, 31:31, 26:35, 38:24)