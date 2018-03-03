"Орландо" в овертайме обыграл "Детройт", прервав свою серию поражений

"Орландо" на своем паркете выиграл у "Детройта" в матче регулярного чемпионата НБА (115:106 ОТ). "Мэджик" удалось прервать серию из 7 поражений. Самым результативным игроком встречи стал форвард Аарон Гордон, оформивший дабл-дабл.

В другой встрече "Филадельфия" переиграла "Шарлотт" (110:99). Это вторая подряд победа "Сиксерс".

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Детройт" - 115:106 ОТ (31:29, 22:23, 29:30, 22:22, 11:2)

О: Гордон (27 + 13 подборов), Вучевич (22 + 12 подборов), Огастин (20)

Д: Буллок (21), Эннис (21), Гриффин (12 + 10 подборов)

"Филадельфия" - "Шарлотт" - 110:99 (27:30, 21:26, 26:24, 36:19)

Ф: Эмбиид (23 + 15 подборов), Ильясова (18), Редик (18)

Ш: Уокер (31), Камински (19), Батюм (14 + 13 подборов)