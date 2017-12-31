"Орландо" уступил "Майами", команды набрали 228 очков на двоих

"Майами" на выезде переиграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Аарон Гордон, набравший 39 очков.

В других встречах "Детройт" выиграл у "Сан-Антонио", а "Нью-Орлеан" уступил "Нью-Йорку", несмотря на дабл-дабл Демаркуса Казинса.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Сан-Антонио" - 93:79 (24:13, 15:23, 24:21, 30:22)

Д: Буллок (22), Кеннард (20), Смит (18)

С: Ленард (18), Олдридж (15 + 11 подборов), Форбс (10)

"Нью-Орлеан" - "Нью-Йорк" - 103:105 (21:28, 24:28, 33:23, 25:26)

НО: Дэвис (31), Казинс (29 + 19 подборов), Холидэй (13)

НЙ: Порзингис (30), Бизли (15), Джек (15)

"Орландо" - "Майами" - 111:117 (32:21, 34:29, 26:36, 19:31)

О: Гордон (39), Фурнье (23), Симмонс (12)

М: Джонсон (31), Драгич (25), Олиник (17)