"Орландо" уступил "Атланте", несмотря на трипл-дабл Вучевича

"Атланта" обыграла "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА - 117:110. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Мэджик" Никола Вучевич, который оформил трпил-дабл - 31 очко, 13 подборов и 10 передач.

В еще одном поединке "Чикаго" обыграл "Нью-Йорк" - 104:102. Самым результативным стал форвард "Никс" Кристапс Порзингис, набравший 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Орландо" - 117:110 (32:22, 25:32, 32:33, 28:23)

А: Ильясова (26), Бэйзмор (19), Шредер (18).

О: Вучевич (31+13 подборов+10 передач), Симмонс (29), Пэйтон (11).

"Чикаго" - "Нью-Йорк" - 104:102 (27:18, 22:26, 19:26, 36:32)

Ч: Миротич (19), Данн (17), Нваба (15).

Н: Порзингис (23), Ли (14), Кантер (10+11 подборов).