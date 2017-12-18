"Орландо" проиграл пятый матч кряду

"Детройт" переиграл "Орландо" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Это пятое поражение "Мэджик" подряд.

Дабл-даблом в составе гостей отметился форвард Никола Вучевич – 24 очка и 14 подборов. Самым результативным игроком встречи стал его одноклубник Марио Хезонья – 28 очков.

"Детройт" идет на 4-м месте в Восточной конференции, а "Орландо" – на 12-м.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Орландо" – 114:110 (36:23, 24:20, 36:36, 18:31)

Д: Буллок (20), Толливер (17), Джексон (17), Харрис (17)

О: Хезонья (28), Вучевич (24 + 14 подборов), Симмонс (23)