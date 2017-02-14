19:51 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Орландо" обменял Ибаку в "Торонто" на Росса и пик первого раунда

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Форвард "Орландо" Серж Ибака продолжит карьеру в "Торонто", утверждает The Vertical. В обмен "Мэджик" получат защитника Терренса Росса и пик первого раунда драфта-2017. Ибака перешел в команду из Флориды минувшим летом из "Оклахома-Сити".

Его контракт истекает в конце сезона, и в "Орландо" не были уверены в том, что испанец согласится подписать новое соглашение. Ибака принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА в составе "Мэджик", в среднем набирая 15,1 очка и делая 6,8 подбора.

26-летний Росс выступал за "Торонто" с 2012 года, когда был выбран "Рэпторс" на драфте под общим 8-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл в 54 матчах регулярки, ни разу не выйдя в старте, в среднем набирая 10,4 очка, делая 2,6 подбора и 1,0 перехвата.

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Материалы REN-TV

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