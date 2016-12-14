"Орландо" на выезде обыграл "Атланту"

"Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл "Атланту" со счетом 131:120. В составе гостей самым результативным стал Серж Ибака, набравший 29 очков. Элфрид Пэйтон сделал дабл-дабл (26 очков и 14 передач). У "Атланты" дабл-даблы на счету Дуайта Ховарда (20 очков и 16 подборов) и Денниса Шредера (19 очков и 13 передач).

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Орландо" - 120:131 (34:35, 28:37, 34:27, 24:32)

А: Ховард (20 + 16 подборов), Шредер (19 + 13 передач).

О: Ибака (29), Фурнье (23).