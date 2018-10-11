"Орландо" без Мозгова обыграл "Мемфис"

"Орландо" обыграл "Мемфис" в предсезонном матче НБА со счетом 102:86. В составе победителей по 15 очков набрали Джонатан Айзек и Аарон Гордон. У"Мемфиса" 24 очка на счету Майка Конли.
Российский центровой "Орландо" Тимофей Мозгов участия в этой встречи не принял.
Результаты других предсезонных матчей:
"Детройт" - "Вашингтон" - 97:102
"Портленд" - "Финикс" - 116:83
"Лейкерс" - "Голден Стэйт" - 123:113
"Майами" - "Нью-Орлеан" - 140:128
"Торонто" - "Бруклин" - 119:91
"Атланта" - "Сан-Антонио" - 130:127
"Чикаго" - "Индиана" - 104:89