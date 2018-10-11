"Орландо" без Мозгова обыграл "Мемфис"

"Орландо" обыграл "Мемфис" в предсезонном матче НБА со счетом 102:86. В составе победителей по 15 очков набрали Джонатан Айзек и Аарон Гордон. У"Мемфиса" 24 очка на счету Майка Конли.

Российский центровой "Орландо" Тимофей Мозгов участия в этой встречи не принял.

Результаты других предсезонных матчей:

"Детройт" - "Вашингтон" - 97:102

"Портленд" - "Финикс" - 116:83

"Лейкерс" - "Голден Стэйт" - 123:113

"Майами" - "Нью-Орлеан" - 140:128

"Торонто" - "Бруклин" - 119:91

"Атланта" - "Сан-Антонио" - 130:127

"Чикаго" - "Индиана" - 104:89