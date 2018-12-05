"Орландо" без Мозгова обыграл "Майами"

"Орландо" выиграл у "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА. Российский форвард "Мэджик" Тимофей Мозгов пропустил встречу из-за травмы.

В другой встрече "Индиана" на своем паркете обыграла "Чикаго".

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Чикаго" - 96:90 (23:21, 20:24, 27:22, 26:23)

И: Коллисон (23), Тернер (18 + 11 подборов), Богданович (14)

Ч: Маркканен (21 + 10 подборов), Холидэй (15), Лавин (13)

"Майами" - "Орландо" - 90:105 (25:27, 25:19, 12:30, 28:29)

М: Уинслоу (14), Олиник (13), Уайтсайд (12)

О: Гордон (20 + 13 подборов), Вучевич (19 + 10 подборов), Росс (19)