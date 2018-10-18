"Орландо" без Мозгова обыграл "Майами"

"Орландо" на своем паркете переиграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА (104:101). Российский форвард "Мэджик" Тимофей Мозгов не принял участие во встрече.

В других встречах "Торонто" обыграл "Кливленд" (116:104), "Детройт" взял верх над "Бруклином" (103:100), а "Шарлотт" уступил "Милуоки" (112:113).

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" – "Майами" – 104:101 (25:31, 29:20, 25:27, 25:23)

О: Гордон (26 + 16 подборов), Бамба (13), Фурнье (13)

М: Драгич (26), Ричардсон (21), Уайтсайд (12 + 18 подборов)

"Детройт" – "Бруклин" – 103:100 (24:29, 27:22, 32:25, 20:24)

Д: Гриффин (26), Дрэммонд (24 + 20 подборов), Джексон (19)

Б: Леверт (27), Динуидди (23), Аллен (17 + 10 подборов)

"Индиана" – "Мемфис" – 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25)

И: Богданович (19), Оладипо (16), Сабонис (14 + 15 подборов)

М: Газоль (13), Темпл (12), Конли (11)

"Шарлотт" – "Милуоки" – 112:113 (23:36, 31:31, 29:26, 29:20)

Ш: Уокер (41), Монк (18), Кидд-Гилкрист (10)

М: Адетокумбо (25 + 18 подборов), Миддлтон (19), Бледсоу (17)

"Нью-Йорк" – "Атланта" – 126:107 (23:24, 49:25, 34:35, 20:23)

Н: Хардуэй (31), Кантер (16 + 11 подборов), Трир (15)

А: Принс (21), Янг (14), Бэйзмор (14)

"Торонто" – "Кливленд" – 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29)

Т: Лаури (27), Ленард (24 + 12 подборов), Ванвлит (14)

К: Лав (21), Осман (17 + 10 подборов), Кларксон (15)