Олиник подписал контракт с "Майами"

Центровой Келли Олиник официально подписал контракт с "Майами", об этом сообщает сайт клуба. Ранее отмечалось, что 26-летний канадец получит 50 миллионов долларов и контракт на четыре года.

Олиник четыре года играл за "Бостон" и покинул команду в статусе ограниченно свободного агента. "Селтикс" не стал заключать с ним контракт. В минувшем сезоне он провел 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 9,0 очка, делая по 4,8 подбора и 2,0 передач за игру.