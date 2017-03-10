"Оклахома" взяла верх над "Сан-Антонио", Уэстбрук сделал трипл-дабл

"Оклахома-Сити" нанесла поражение "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 102:92. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Тандер" Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Сан-Антонио" – 102:92 (29:28, 27:21, 26:22, 20:21)

О: Уэстбрук (23 + 13 подборов + 13 передач), Оладипо (20), Кантер (14 + 10 подборов).

С: Леонард (19),П. Газоль (18), Олдридж (17).

"Мемфис" – "Клипперс" – 98:114 (21:26, 24:28, 20:31, 33:29)

М: М. Газоль (20), Рэндольф (18 + 11 подборов), Конли (13).

К: Риверс (20), Пол (19), Редик (15), Гриффин (14 + 12 подборов).