"Оклахома" в третий раз проиграла "Хьюстону", несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

"Оклахома-Сити" на своей площадке уступил в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА с "Хьюстоном" (109:113). Разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук оформил в этой встрече очередной трипл-дабл. У лидера техасцев Джеймса Хардена всего 16 очков, зато 28 баллами отметился центровой "Рокитс" Нене.

Счет в серии стал 1-3 в пользу техасцев. Следующий матч пройдет в Хьюстоне 25 апреля.

НБА

Плей-офф

Западная конференция

1/4 финала

4-й матч

"Оклахома-Сити" – "Хьюстон" – 109:113 (26:22, 32:32, 19:19, 32:40)

О: Уэстбрук (35 + 14 подборов + 14 передач), Адамс (18 + 7 подборов), Оладипо (15), Роберсон (13), Дж. Грант (10).

Х: Нене (28 + 10 подборов), Лу Уильямс (18 + 7 подборов), Э. Гордон (18 + 8 подборов), Харден (16 + 8 передач + 7 подборов), Ариза (14).

Счет в серии: 1-3.