"Оклахома" уступила "Атланте", несмотря на 46 очков Уэстбрука

"Атланта" нанесла поражение "Оклахома-Сити" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 46 очков и сделавший 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Атланта" – 108:110 (16:22, 37:26, 25:33, 30:29)

О: Уэстбрук (46 + 11 подборов), Грант (15), Роберсон (14).

А: Шредер (31), Миллсэп (30 + 11 подборов), Сефолоша (15).

"Миннесота" – "Финикс" – 115:108 (29:23, 33:31, 29:33, 24:21)

М: Таунс (28 + 15 подборов), Уиггинс (26), Лавин (23).

Ф: Бледсоу (27), Найт (21), Букер (18).