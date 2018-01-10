"Оклахома-Сити" проиграла второй матч кряду, Уэстбруку не хватило подбора до трипл-дабла

"Портленд" на выезде переиграл "Оклахома-Сити" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третья подряд победа "Блэйзерс" и второе кряду поражение "Тандер".

Лидер "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл - 22 очка и 12 результативных передач. Причем до 14-го в сезоне трипл-дабла ему не хватило одного подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Портленд" - 106:117 (26:24, 24:30, 26:34, 30:29)

О: Уэстбрук (22 + 12 передач), Джордж (22), К. Энтони (19).

П: Макколлум (27), Напьер (21), Нуркич (20).