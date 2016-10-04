"Оклахома-Сити" проиграла "Реалу"

"Реал" в выставочном матче на своей площадке в овертайме вырвал победу у "Оклахома-Сити" – 142:137. Самым результативным игроком встречи стал новичок "Тандер" Виктор Оладипо, набравший 34 очка. Дабл-дабл оформил центровой американцев Энес Кантер. У мадридцев 24 очками отметился защитник Джейси Кэрролл.

Отметим, что еще во второй четверти травму получил основной центровой "Тандер" Стивен Адамс. Лидер "Оклахомы" Расселл Уэстбрук провел на паркете 22 минуты и 21 секунду, набрал 18 очков при 4 передачах, 3 подборах и 3 перехватах.

Выставочный матч

"Реал" (Испания) – "Оклахома-Сити" (США) – 142:137 ОТ (22:35, 28:30, 37:30, 39:31, 16:11)

Р: Кэрролл (24), Юй (22 + 9 передач), Хантер (19), Томпкинс (16), Рэндольф (12), Фернандес (11 + 6 передач).

О: Оладипо (34), Кантер (29 + 10 подборов), Уэстбрук (18), Абринес (12), Ильясова (11).