"Оклахома-Сити" проиграла "Чикаго", несмотря на очередной трипл-дабл Уэстбрука

"Чикаго" на своем паркете обыграл "Оклахома-Сити" в матче регулярного чемпионата НБА. "Буллз" прервал свою серию поражений, прервав серию побед "Тандер"

Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук оформил 5-й трипл-дабл в этом сезоне и 109-й в карьере. По этому показателю он является третьим игроком в истории лиги.

НБА

Регулярный сезон

"Чикаго" - "Оклахома-Сити" - 114:112 (34:28, 36:34, 17:29, 27:21)

Ч: Лавин (25), Маркканен (24), Холидэй (20)

О: Уэстбрук (24 + 17 подборов + 13 передач), Адамс (21 + 10 подборов), Шредер (19)

"Нью-Орлеан" - "Мемфис" - 103:107 (30:31, 30:27, 24:27, 19:22)

Н: Рэндл (26 + 13 подборов), Дэвис (25 + 11 подборов), Холидэй (20 + 11 передач)

М: Грин (24), Андерсон (19 + 11 подборов), Газоль (15)