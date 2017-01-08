"Оклахома-Сити" прервала серию поражений, переиграв "Денвер"

"Чикаго" в овертайме переиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Оклахома-Сити" переиграла "Денвер", прерва серию из трех поражений, а "Миннесота" уступила "Юте".

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Торонто" - 123:118 OT (29:28, 19:33, 26:25, 33:21, 16:11)

Ч: Батлер (42), Уэйд (20), Макдермотт (17).

Т: Дерозан (36), Лаури (27), Валанчюнас (14).

"Оклахома-Сити" – "Денвер" - 121:106 (24:22, 36:38, 28:20, 33:26)

О: Уэстбрук (32), Адамс (16), Оладипо (15).

Д: Чендлер (24) Бартон (21), Галлинари (15).

"Миннесота" – "Юта" - 92:94 (24:25, 24:22, 32:22, 12:25)

М: Лавин (24), Таунс (18), Уиггинс (16).

Ю: Джордж Хилл (19), Хэйворд (16), Фэйворс (15).