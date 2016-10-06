"Оклахома-Сити" победила "Барселону", Клавер стал самым результативным игроком матча

"Оклахома-Сити" взяла верх над "Барселоной" в контрольном матче - 92:89. Самым результативным игроком встречи стал новичок каталонцев Виктор Клавер, ранее защищавший цвета "Химок" и "Локомотива". На его счету 25 очков. Ранее "Тандер" также провела поединок с "Реалом", которому уступила в овертайме (137:142).

Барселона (Испания)

Контрольный матч

"Барселона" (Испания) - "Оклахома Сити" (НБА) - 92:89 (26:25, 19:22, 22:21, 25:21)

Б: Клавер (25), Везенков (13), Томич (10), Олесон (10).

О: Кантер (24), Уэстбрук (12), Оладипо (10).