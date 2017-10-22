"Оклахома" проиграла "Юте", несмотря на 26 очков Энтони

В матче регулярного чемпионата НБА "Юта" на своей площадке обыграла "Оклахома-Сити" – 96:87. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кармело Энтони, набравший 26 очков. На четыре балла меньше у его одноклубника Пола Джорджа. Лидер "Тандер" Рассел Уэстбрук отметился лишь шестью очками.

Отметим, что у "Джаз" сразу пять игроков набрали двузначное количество очков. Центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл. Для "Оклахомы" поражение стало первым в нынешнем сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" – "Оклахома-Сити" – 96:87 (21:14, 23:20, 29:23, 23:30)

Ю: Инглс (19), Гобер (16 + 13 подборов), Рубио (16), Фэйворс (13), Джо Джонсон (12).

О: Энтони (26), Джордж (22 + 5 перехватов), Адамс (9), Фелтон (8), Уэстбрук (6 + 13 подборов + 9 передач + 7 потерь).