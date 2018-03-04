"Оклахома" проиграла "Портленду", Уэстбрук оформил дабл-дабл

"Оклахома" уступила "Портленду" со счетом 100:108 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Рассел Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. У "Трэйл Блэйзерс" 28 очков на счету Си.Джей.Макколлума.

В другой встрече "Юта" победила "Сакраменто" со счетом 98:91.

НБА

Регулярный сезон

"Портленд" – "Оклахома " – 108:100 (25:28, 28:22, 30:25, 25:25)

П: Макколлум (28), Лиллард (20), Тернер (17).

О: Уэстбрук (30+11 подборов), Джордж (21), Грант (13).

"Сакраменто" – "Юта" – 91:98 (17:25, 26:27, 23:23, 25:23)

С: Фокс (17), Богданович (15), Рэндольф (12).

Ю: Митчелл (27), Гоберт (16+12 подборов), Фэйворз (15).