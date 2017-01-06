"Оклахома" проиграла "Хьюстону", несмотря на 49 очков Уэстбрука

"Хьюстон" взял верх над "Оклахома-Сити" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:116. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 49 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Оклахома-Сити" – 118:116 (33:38, 34:18, 30:27, 21:33)

Х: Харден (26 + 12 передач), Гордон (22), Нене (18).

О: Уэстбрук (49), Оладипо (17), Кантер (15 + 13 подборов).

"Нью-Орлеан" – "Атланта" – 94:99 (28:23, 19:19, 25:33, 22:24)

Н: Дэвис (20 + 19 подборов), Холидэй (18), Хилд (15).

А: Шредер (23), Миллсэп (17 + 10 подборов), Хардуэй (14).