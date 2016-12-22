"Оклахома" переиграла "Нью-Орлеан", Уэстбрук набрал 41 очко

"Оклахома-Сити" переиграла в гостях "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:110. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 41 очко и сделавший 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Оклахома-Сити" – 110:121 (28:34, 30:29, 26:24, 26:34)

Н: Дэвис (34 + 15 подборов), Холидэй (23 + 10 передач), Джонс (21).

О: Уэстбрук (41 + 10 подборов), Абринес (18), Кантер (14 + 14 подборов).

"Детройт" – "Мемфис" – 86:98 (19:29, 25:24, 19:26, 23:19)

Д: Джексон (18), Луэр (18), Драммонд (13 + 19 подборов).

М: М. Газоль (38), Грин (10), Конли (9).

"Чикаго" – "Вашингтон" – 97:107 (33:22, 23:33, 21:22, 20:30)

Ч: Батлер (20 + 11 подборов), Уэйд (19), Гибсон (17 + 11 подборов).

В: Уолл (23), Бил (21), Гортат (14 + 11 подборов).