"Оклахома" одержала первую победу в сезоне, Уэстбрук и Джордж набрали по 23 очка

"Оклахома-Сити" одержала победу над "Финиксом" в матче регулярного чемпионата НБА - 117:110. Самыми результативными игроками встречи стали защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук и форвард Пол Джордж. Они набрали по 23 очка. Для "Оклахомы" эта победа стала первой в сезоне.

В еще одной игре "Юта" победила "Даллас" - 113:104.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Юта" - 104:113 (19:26, 27:24, 31:32, 27:31)

Д: Смит (27), Мэттьюс (22), Дончич (14).

Ю: Гобер (23+16 подборов), Митчелл (20), Краудер (15).

"Оклахома-Сити" - "Финикс" - 117:110 (30:20, 32:28, 34:28, 21:34)

О: Уэстбрук (23), Джордж (23), Ноэл (20+15 подборов).

Ф: Уоррен (18), Окобо (18), Эйтон (16+11 подборов).