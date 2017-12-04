"Оклахома" обыграла "Сан-Антонио", Уэстбрук сделал трипл-дабл

"Оклахома" обыграла "Сан-Антонио" со счетом 90:87 в матче регулярного чемпионата НБА. Прервалась четырехматчевая победная серия "Шпор", а "Тандер" выиграли вторую встречу кряду.

Звезда "Оклахомы" Рассел Уэстбрук оформил трип-дабл (22 + 10 подборов + 10 передач), Стивен Адамс набрал 19 очков и сделал 10 подборов. В составе гостей дабл-дабл у Дейонте Мюррея (17 + 11 подборов)

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома" – "Сан-Антонио" – 90:87 (25:18, 29:25, 22:30, 14:14)

О: Уэстрбук (22 + 10 подборов + 10 передач), Адамс (19 + 10 подборов), Энтони (9)

С-А: Мюррей (17 + 11 подборов), Бертанс (16), Лувержн (12)