"Оклахома" обыграла "Милуоки", Уэстбруку до трипл-дабла не хватило одной передачи

"Оклахома" на выезде обыграла "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 110:91. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 28 очков.

В составе "Тандер" 20 очков на счету Пола Джорджа, по 17 набрали Джереми Грант и Кармело Энтони. Расселл Уэстбрук не смог оформить трипл-дабл - 12 очков, 10 подборов и 9 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Оклахома-Сити" - 91:110 (23:31, 19:29, 22:25, 27:25)

М: Адетокумбо (28), Миддлтон (9), Мэйкер (8).

О: Джордж (20), Грант (17), Энтони (17), Уэстбрук (12+10 подборов).