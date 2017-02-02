Окафор забыл переодеться перед выходом на площадку в игре с "Далласом"

Центровой "Филадельфии" Джалил Окафор забыл переодеться перед выходом на площадку во время матча регулярного чемпионата НБА против "Далласа" (95:113). 21-летний американец вышел на замену в первой четверти игры в разминочной футболке и понял в чем дело только после подсказки партнеров по команде.

В текущем сезоне Окафор провел 33 матча, в среднем набирал 11,5 очка за игру и делал 4,7 подбора. За "Филадельфию" он проводит второй сезон.