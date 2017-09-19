Обрад Фимич: "Швед выбрал свой путь, ему нравится в "Химках"

Агент главного тренера сборной России Сергея Базаревича Обрад Фимич не осуждает решение Алексея Шведа​ не перебираться в НБА. 28-летний атакующий защитники стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2017 и попал в символическую пятерку турнира.

– Я думаю, Швед выбрал свой путь, – цитируют "Известия" Фимича. – Переговоры были быстрыми и продуктивными. Ему нравится в "Химках", где он является лидером команды. В ходе Евробаскета я говорил со многими известными людьми из мира баскетбола, и все заявляли, что Алексей входит в тройку лучших игроков турнира. При этом на Евробаскете выступало много баскетболистов из клубов НБА. Подчеркну, свой вклад в мощную игру Шведа внес Душко Иванович (экс-тренер "Химок". – Прим.). При нем он вырос в такого стабильного игрока и благодаря тяжелым тренировкам черногорского тренера подошел к Евробаскету в такой форме.