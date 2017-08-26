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Обмен Томаса на Ирвинга могут отменить из-за медобследования?

Обмен разыгрывающего "Кливленда" Кайри Ирвинга в "Бостон" на Айзею Томаса может быть отменен, утверждает ESPN. Руководство "Кавальерс" беспокоят результаты медобследования их новичка, состоявшегося в пятницу. В Огайо продолжают изучать полученную информацию и пока далеки от принятия окончательного решения.

Томас получил травму бедра по ходу финальной серии Восточной конференции в прошлом сезоне. Врачи в Бостоне летом решили отказаться от хирургического вмешательства. При этом процесс восстановления 28-летнего защитника протекает довольно медленно – он даже еще не приступил к беговым тренировкам.

Напомним, что помимо Томаса "Кливленд" также получил центрового Анте Жижича, форварда Джея Краудера и драфт-пик первого раунда, принадлежащий "Бруклину". Ирвинг сам просил руководство "Кавс" об обмене, так как хотел выйти из тени лидера команды Леброна Джеймса.

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