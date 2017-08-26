Обмен Томаса из "Бостона" в "Кливленд" под угрозой срыва

Представители "Кливленда" и "Бостона" в ходе телефонного разговора обсудили возможную отмену сделки по обмену Кайри Ирвинга на Айзею Томаса, сообщает ESPN. Отмечается, что в "Кавальерс" озабочены физическим состоянием Томаса, который не полностью восстановился после травмы берда.

Игрок не смог пройти медицинский осмотр в новом клубе. Сделка может остаться в силе, если "Селтик" сделает компенсацию. Ранее сообщалось, что "Кливленд" хотел включить в обмен новичка "Бостона", выбранного на драфте-2017 Джейсона Тэйтума.