Обмен Миротича из "Чикаго" в "Нью-Орлеан" под угрозой срыва из-за его контракта

"Нью-Орлеан" и "Чикаго" не могут договориться об обмене форварда Николы Миротича, сообщает ESPN. Ранее сообщалось, что за 26-летнего испанца "Пеликанс" могут отдать центрового Омера Ашика и драфт-пик первого раунда. Однако сделка находится под угрозой из-за контракта Миротича.

Летом он подписал двухлетнее соглашение с "Буллз", в котором прописана опция гарантированного продления на сезон-2018/19. Оба клуба не нуждались бы в согласии игрока, если бы "Чикаго" воспользовался этой опцией до обмена, но "Нью-Орлеан" не хочет брать на себя 12,5 миллиона долларов гарантированной зарплаты испанца на следующий сезон. А в этих условиях сам Миротич может заблокировать переход.

Если же форвард согласится, то в итоге лишится полных прав Берда, а "Пеликанс" смогут подписать его следующим летом, только воспользовавшись одним из своих торговых исключений.

Напомним, что "Нью-Орлеан" ищет форварда после травмы Демаркуса Казинса, из-за которой он пропустит остаток сезона. В нынешнем розыгрыше регулярки Миротич принял участие в 25 матчах, в среднем набирая 16,8 очка и делая 6,4 подбора.