"Нью-Йорк" в овертайме выиграл у "Лейкерс", Порзингис оформил дабл-дабл

"Нью-Йорк" на своем паркете переиграл в овертайме "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА. "Никс" одержал вторую победу кряду, прерва двухматчевую победную серию команды из Лос-Анджелеса.

Дабл-даблами в составе хоязев отметились форварды Кристапс Порзингис и Энес Кантер.

"Лейкерс" идет на 11-м месте в таблице Западной конференции, а "Никс" - на 7-м в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Лейкерс" - 113:109 ОТ (25:29, 25:22, 26:28, 23:20, 14:10)

Н: Порзингис (37 + 11 подборов), Кантер (14 + 11 подборов), Бизли (13)

Л: Колдуэлл-Поуп (24), Кузма (19), Болл (17)