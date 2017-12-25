"Нью-Йорк" уступил "Филадельфии", несмотря на 31 очко и 22 подбора Кантера

В матче регулярного чемпионата НБА "Филадельфия" на выезде одолела "Нью-Йорк" – 105:98. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Никс" Энес Кантер, набравший 31 очко. Также турок установил личный рекорд по количеству подборов (22).

У гостей дабл-даблом отметился Джоэль Эмбиид. 24 очка на счету защитника Джей.Джей. Редика. Этот успех позволил "76-м" прервать серию из пяти поражений. "Никс" проиграли во второй раз подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Филадельфия" – 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26)

Н: Кантер (31 + 22 подбора), Порзингис (22 + 7 подборов), К. Ли (20), Бизли (10).

Ф: Эмбиид (25 + 16 подборов), Редик (24), Макконнелл (15), Шарич (10).