"Нью-Йорк" разгромил "Бруклин", Мозгов набрал 6 очков

"Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Бруклин" на своей площадке - 107:86. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кристапс Порзингис, который набрал 30 очков.

Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на площадке 14 минут. После первой половины встречи он не выходил на паркет. За это время россиянин набрал 6 очков (3 из 5 бросков), сделал 5 подборов (3 в защите, 2 - в нападении) и 1 блок. Завершил встречу он с показателем "-9".

Для "Нью-Йорка" эта победа стала первой в сезоне в 4-х матчах. "Бруклин" потерпел третье поражение в 6-ти играх.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Бруклин" - 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)

Н: Порзингис (30), Ли (13), Кантер (12).

Б: Расселл (15), Эйси (12), Букер (10).