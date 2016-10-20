"Нью-Йорк" разгромил "Бостон", Порзингис набрал 20 очков

"Нью-Йорк" нанес крупное поражение "Бостону" в предсезонном матче со счетом 121:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кристапс Порзингис, набравший 20 очков.

В параллельной встрече "Торонто" победил "Детройт" – 103:92.

НБА

Предсезонные матчи

"Бостон" – "Нью-Йорк" – 96:121 (27:28, 23:31, 23:33, 23:29)

Б: Браун (17), Розир (13), Хантер (12).

Н: Порзингис (20), О’Куинн (13), Вуячич (12), Бйкер (12).

"Детройт" – "Торонто" – 92:103 (22:31, 24:30, 22:20, 24:22)

Д: Драммонд (16 + 13 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Харрис (14), Моррис (14).

Т: Лоури (27), Дерозан (26), Джозеф (10).